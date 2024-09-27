Два очка Костина помогли «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм»

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«Анахайм» потерпел поражение от «Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ — 2:3 ОТ.

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин на 18-й минуте третьего периода сравнял счет, а в овертайме — сделал голевую передачу.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.