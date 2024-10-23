«Анахайм» нанес «Сан-Хосе» седьмое поражение подряд

«Анахайм» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

По разу у «Дакс» отличились Трой Терри, Лео Карлссон и Алекс Киллорн. Единственная шайба гостей на счету Микаэля Гранлунда.

«Анахайм» (7 очков) поднялся на 11-е место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (2) потерпел седьмое поражение подряд на старте сезона и замыкает таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Терри — 4 (бол., Лакомб, Готье), 26:56 — 1:0. Гранлунд — 1 (бол., Эклунд, Томпсон), 44:55 — 1:1. Карлссон — 3 (бол., Готье, Мактавиш), 45:36 — 2:1. Киллорн — 1 (п.в.), 58:09 — 3:1.

Вратари: Достал — Блэквуд (57:40 — 58:09, 58:48).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 41 (13+18+10) — 28 (10+10+8).

Наши: Минтюков (18.07/0/0) — Гущин (12.24/1/0), Костин (6.23/0/0).

23 октября. Анахайм. Honda Center.