«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе», у Минтюкова результативный пас
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.
В составе «Дакс» Фрэнк Ватрано набрал 3 (2+1) очка, у Павла Минтюкова результативный пас. В составе «Шаркс» единственную шайбу забросил Люк Канин.
После этого матча «Анахайм» с 16 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 5 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Ватрано — 10 (Любушкин, Строум), 4:49 — 1:0. Канин — 2 (Гертл, Эклунд), 13:05 — 1:1. Ватрано — 11 (бол., Фаулер, Сильферберг), 18:22 — 2:1. Мактавиш — 7 (бол., Карлссон, Минтюков), 41:52 — 3:1. Гудас — 2 (Строум, Ватрано), 42:41 — 4:1.
Вратари: Гибсон — Блэквуд.
Штраф: 16 — 22.
Броски: 44 (14+18+12) — 26 (8+12+6).
Наши: Любушкин (14.23/0/0), Минтюков (17.35/2/+1) — Кныжов (14.28/2/0), Охотюк (16.22/1/0).
13 ноября. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
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|10
|4
|21
|2
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|8
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|7
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|13
|7
|6
|15
|5
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|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
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|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
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|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|14
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|6
|16
|5
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|15
|5
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|6
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|10
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|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|13.11
|02:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|13.11
|03:00
|
Монреаль – Ванкувер
|- : -
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|- : -
|13.11
|04:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76