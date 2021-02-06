«Сан-Хосе» победил «Анахайм» по буллитам

«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НБА — 5:4 Б.

«Анахайм» занимает 5-е место в таблице Западного дивизиона с 11 очками, «Сан-Хосе» идет на 7-м месте с 8 очками.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провел на льду 11 минут и не отличился результативными действиями, заработав 2 штрафных минуты.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:5 Б (0:1, 3:0, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Нието — 3 (Серенсен, Хмелевски), 12:50 — 0:1. Хенрик — 2 (Грант, Терри), 30:03 — 1:1. Терри — 1 (Фаулер, Грант), 33:48 — 2:1. Комтуа — 4 (Ракелль), 38:22 — 3:1. Кутюр — 4 (Кейн, Бернс), 40:39 — 3:2. Кейн — 3 (мен.), 42:06 — 3:3. Бернс — 3 (Донато), 48:04 — 3:4. Комтуа — 5 (Рауни, Линдхольм), 51:33 — 4:4.

Победный буллит: Донато.

Вратари: Гибсон — Джонс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (8+13+11+5) — 30 (17+3+8+2).

Наши: — - Кныжов (11.16/2/0).

6 февраля. Анахайм. Honda Center.