«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»
08:51
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл «Сан-Хосе» — 2:1.
Победный бросок исполнил Максим Комтуа.
Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провел на льду 13 минут 17 секунд при показателе полезности «0».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кутюр — 5 (Ферраро, Кейн), 0:11 — 0:1. Лундстрем — 1 (Линдхольм, Шаттенкирк), 25:42 — 1:1.
Победный буллит: Комтуа.
Вратари: Миллер — Дубник.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (12+9+10+2) — 27 (10+12+5+0).
Наши: — - Кныжов (13.17/2/0).
7 февраля. Анахайм. Honda Center.
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