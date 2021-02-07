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«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»

08:51
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«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл «Сан-Хосе» — 2:1.

Победный бросок исполнил Максим Комтуа.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провел на льду 13 минут 17 секунд при показателе полезности «0».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кутюр — 5 (Ферраро, Кейн), 0:11 — 0:1. Лундстрем — 1 (Линдхольм, Шаттенкирк), 25:42 — 1:1.

Победный буллит: Комтуа.

Вратари: Миллер — Дубник.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (12+9+10+2) — 27 (10+12+5+0).

Наши: — - Кныжов (13.17/2/0).

7 февраля. Анахайм. Honda Center.

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