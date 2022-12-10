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Сегодня, 08:37

«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм», у Барабанова ассистентский дубль

Руслан Минаев
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«Анахайм» — «Сан-Хосе».
Фото USA Today Sports

«Сан-Хосе» на выезде разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

В составе «Шаркс» забивали Тимо Майер, Скотт Харрингтон, Эрик Карлссон, Нико Штурм, Ник Бонино и Стив Лорентц. Александр Барабанов записал на свой счет две результативные передачи, у Евгения Свечникова — одна.

Единственный гол за «Дакс» забил Тревор Зеграс — результативная передача на счету Дмитрия Куликова.

«Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 очками. У «Анахайма» 17 очков и последняя строчка.

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«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Голы: Майер — 14 (Карлссон, Гертл), 10:18 — 0:1. Харрингтон — 1 (Лабанк, Майер), 26:19 — 0:2. Карлссон — 12 (бол., Барабанов, Гертл), 27:53 — 0:3. Штурм — 7 (Беннинг), 28:01 — 0:4. Зеграс — 10 (Фаулер, Куликов), 29:37 — 1:4. Бонино — 3 (п.в., Беннинг), 56:18 — 1:5. Лоренц — 3 (Свечников, Барабанов), 56:43 — 1:6.

Вратари: Гибсон (Столарз, 40:00, 54:42 — 56:18) — Мякиниеми.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 24 (7+7+10) — 28 (7+12+9).

Наши: Куликов (18.47/1/0) — Барабанов (16.55/3/+1), Свечников (13.00/1/+2).

10 декабря. Анахайм. Honda Center. 14487 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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«Вегас» в овертайме обыграл «Филадельфию»

НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Сиэтл», «Колорадо» уступил «Рейнджерс» и другие матчи 10 декабря
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 27 21 6 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 27 15 12 34
4 Айлендерс 28 17 11 34
5 Рейнджерс 29 14 15 33
6 Вашингтон 29 13 16 30
7 Филадельфия 28 9 19 24
8 Коламбус 26 9 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 21 5 43
2 Торонто 28 17 11 40
3 Тампа-Бэй 26 16 10 33
4 Детройт 26 13 13 31
5 Флорида 27 13 14 30
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 27 12 15 26
8 Оттава 26 10 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 26 18 8 37
2 Даллас 27 15 12 35
3 Колорадо 25 13 12 28
4 Миннесота 26 13 13 28
5 Нэшвилл 24 12 12 26
6 Сент-Луис 27 12 15 24
7 Аризона 25 8 17 20
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 20 9 41
2 Сиэтл 26 15 11 33
3 Эдмонтон 28 16 12 32
4 Лос-Анджелес 29 14 15 32
5 Калгари 27 13 14 29
6 Ванкувер 27 12 15 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 23
8 Анахайм 28 7 21 17
Результаты / календарь
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15.12
10.12 03:00
Баффало – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
10.12 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 4 : 1
10.12 03:00
Коламбус – Калгари
 3 : 1
10.12 03:00
Нью-Джерси – Айлендерс
4 : 6
10.12 04:30
Чикаго – Виннипег
 1 : 3
10.12 05:00
Колорадо – Рейнджерс
1 : 2 Б
10.12 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 5 : 2
10.12 05:30
Аризона – Бостон
 4 : 3
10.12 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 1 : 6
10.12 06:00
Вегас – Филадельфия
 2 : 1 ОТ
10.12 21:30
Нэшвилл – Оттава
 - : -
10.12 22:00
Даллас – Детройт
 - : -
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 28 46
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 41
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

27 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 18 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

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