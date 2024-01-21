«Анахайм» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 22 января, в понедельник. Матч пройдет в спортивном комплексе «Хонда Центр» в Анахайме, штат Калифорния (США) и начнется в 04.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Анахайм» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции НХЛ в России нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в специализированных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«Дакс» набрали 31 очко и занимают 14-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» с 58 баллами располагаются на 3-й строчке «Востока».

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