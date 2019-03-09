"Анахайм" разгромил "Монреаль"

"Анахайм" выиграл у "Монреаля" (8:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Даниэль Спронг, Адам Хенрик (дважды), Девин Шор, Трой Терри, Кори Перри, Рикард Ракелль и Макс Джонс. У "Анахайма" забивали Пол Байрон и Ши Уэбер.

"Анахайм" набрал 63 очка и занимает 14-е место на Западе. У "Монреаля" 79 очков и восьмая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Монреаль" - 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)

Голы: Спронг - 10 (Ларссон), 6:39 - 1:0. Хенрик - 15 (Терри, Ритчи), 17:17 - 2:0. Байрон - 13 (Э. Шоу, Уэбер), 17:47 - 2:1. Шор - 8 (бол., Перри, Ритчи), 23:01 - 3:1. Уэбер - 11 (бол., Дано, Галлахер), 30:51 - 3:2. Терри - 4 (Фаулер, Ларссон), 31:53 - 4:2. Перри - 3 (Роуни, Грант), 37:50 - 5:2. Ракелль - 11 (Сильверберг, Шор), 54:06 - 6:2. Хенрик - 16 (Терри), 55:45 - 7:2. Джонс - 1 (Мэнсон), 59:49 - 8:2.

Вратари: Гибсон - Прайс.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 29 (9+12+8) - 37 (12+13+12).

9 марта. Анахайм. Honda Center.

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