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«Анахайм» предложил Гецлафу новый контракт

09:29
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«Анахайм» предложил контракт капитану команды Райану Гецлафу. Но игрок склоняется к тому, чтобы изучить варианты на рынке свободных агентов, после чего примет окончательное решение, сообщает в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Он не исключает того, что в итоге останется в «Дакс», где отыграл все 16 сезонов в своей карьере в НХЛ.

В 48 играх минувшего сезона 36-летний нападающий набрал 17 (5+12) очков.

Его средняя зарплата по истекающему контракту составляет 8,25 миллиона долларов.

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Иван Шитик все материалы автора

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