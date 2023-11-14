«Анахайм» поместил Зеграса в список травмированных

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Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба НХЛ.

У 22-летнего американца травма нижней части тела.

В текущем сезоне Зеграс провел 12 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.