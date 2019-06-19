"Анахайм" подтвердил выкуп контракта Перри

"Анахайм" выкупил контракт нападающего Кори Перри, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний форвард до этого имеет еще два года по контракту с "Дакс". По условиям соглашения, клуб должен был ему заплатить 8,6 миллиона долларов.

Кори Перри выступает за "Анахайм" на протяжении всей карьеры. В сезоне-2018/19 канадец набрал 10 (6+4) результативных баллов в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-14".

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