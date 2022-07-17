«Анахайм» подтвердил подписание контракта новичка с Минтюковым
Защитник Павел Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайма», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 17-летним россиянином рассчитано на три года. Ранее о контракте сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
«Анахайм» на драфте-2022 выбрал Минтюкова под общим 10-м номером.
В прошедшем сезоне в OHL за «Сагино» защитник стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 62 (17+45) очка в 67 матчах. Его коэффициент полезности составил «-14».
NEWS: We have signed Pavel Mintyukov to a three-year entry-level contract. #FlyTogether https://t.co/j2Nrl5H2JQ— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 16, 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -
Лидеры
Вратари (КН)
Новости