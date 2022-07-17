«Анахайм» подтвердил подписание контракта новичка с Минтюковым

Защитник Павел Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайма», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 17-летним россиянином рассчитано на три года. Ранее о контракте сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

«Анахайм» на драфте-2022 выбрал Минтюкова под общим 10-м номером.

В прошедшем сезоне в OHL за «Сагино» защитник стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 62 (17+45) очка в 67 матчах. Его коэффициент полезности составил «-14».