«Анахайм» подписал шестилетний контракт с нападающим Мактавишем

«Анахайм» подписал новый контракт с нападающим Мэйсоном Мактавишем. Соглашение рассчитано на шесть лет, хоккеист получит 42 миллиона долларов США.

22-летний канадец был ограниченно свободным агентом и 18 сентября не явился в расположение «Дакс» из-за затянувшихся переговоров по его новому контракту.

Хоккеист играет за «Анахайм» с 2022 года. В сезоне-2024/25 он в 76 матчах регулярного чемпионата набрал 52 (22+30) очка.