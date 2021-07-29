«Анахайм» подписал новый контракт с Гецлафом
03:50
Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Дакс».
Соглашение с 36-летним канадцем рассчитано на один год.
Гецлаф является рекордсменом «Анахайма» по количеству сыгранных матчей за клуб (1 101) и числу голевых передач (703). Также форвард занимает второе место по набранным очкам (982) и четвертое — по голам (279).
В минувшем сезоне на счету Гецлафа 48 матчей в НХЛ, в которых он набрал 17 (5+12) очков.
He's back.— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 28, 2021
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