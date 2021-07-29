«Анахайм» подписал новый контракт с Гецлафом

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Дакс».

Соглашение с 36-летним канадцем рассчитано на один год.

Гецлаф является рекордсменом «Анахайма» по количеству сыгранных матчей за клуб (1 101) и числу голевых передач (703). Также форвард занимает второе место по набранным очкам (982) и четвертое — по голам (279).

В минувшем сезоне на счету Гецлафа 48 матчей в НХЛ, в которых он набрал 17 (5+12) очков.