«Анахайм» подписал контракт с форвардом Киллорном на 4 года

«Анахайм» подписал форварда Алекса Киллорна на 4 года.

Средняя зарплата 33-летнего игрока составит 6,25 миллиона долларов.

С 2013 года Киллорн выступал в НХЛ за «Тампу», с которой выиграл два Кубка Стэнли. В минувшем сезоне он набрал 64 (27+37) очка в 82 играх регулярки. В 6 играх плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов.