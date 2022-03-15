«Анахайм» подписал контракт новичка с Хеллесоном

«Анахайм» подписал контракт с защитником Дрю Хеллесоном. Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Американец перешел в «Дакс» в результате обмена с «Колорадо», состоявшегося 14 марта.

Хеллесон был задрафтован «Эвеланш» в 2019 году под общим 47-м номером. Он играет за команду Бостонского колледжа. В текущем сезоне набрал 25 (4+21) очков в 32 матчах.

Также Хеллесон в составе сборной США выступал на Олимпиаде-2022 в Пекине, где провел три матча.