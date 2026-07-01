«Анахайм» подписал четырехлетний контракт с Гриром

«Анахайм» заключил соглашение с нападающим Эй Джеем Гриром, права на которого днем ранее были выменены у «Флориды».

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, контракт рассчитан на четыре года со среднегодовой зарплатой 4,25 миллиона долларов и включает пункт о запрете на обмен в десять клубов по выбору игрока.

29-летний канадец установил личные рекорды в карьере НХЛ по голам (17), передачам (15) и очкам (32) в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. Вместе с «Пантерз» он выиграл Кубок Стэнли в 2025 году. В НХЛ форвард также выступал за «Колорадо», «Нью-Джерси», «Бостон» и «Калгари».