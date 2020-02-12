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«Анахайм» поддержал Боумистера

08:55
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«Анахайм», в матче против которого защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер потерял сознание, в Twitter поддержал игрока.

— Наши мысли и наилучшие пожелания с семьей Джея и «Сент-Луисом» все время, — говорится в сообщении.

Боумистеру стало плохо в первом периоде матча. На 14-й минуте медицинскому персоналу пришлось оказывать 36-летнему канадцу экстренную помощь, так как он потерял сознание на скамейке запасных.

Матч будет продолжен в другой день при том же счете и с учетом статистики игроков. Он был остановлен за 7:50 до конца первого периода, у Ивана Барбашева — заброшенная шайба.

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