«Анахайм» победил «Сент-Луис», Грант оформил хет-трик

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ проиграл «Анахайму» — 1:4. Хет-трик оформил Дерек Грант. На счету нападающего «блюзменов» Ивана Барбашева показатель полезности «-1», бросок в створ и силовой прием за 11.57 на льду. У Клима Костина 2 броска и 4 силовых приема за 11.45.

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Анахайм» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Гецлаф — 8 (Джонс, Ракелль), 4:00 — 0:1. Грант — 3 (Делорье), 5:41 — 0:2. Данн — 3 (Сэнфорд, Бортуццо), 23:14 — 1:2. Грант — 4 (мен.), 27:20 — 1:3. Грант — 5 (п.в., Гецлаф), 58:21 — 1:4.

Вратари: Биннингтон (56:55 — 58:21) — Гибсон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (11+15+12) — 25 (10+10+5).

Наши: Барбашев (11.57/1/-1), Костин (11.45/2/0) — -.

17 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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