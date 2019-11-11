«Анахайм» победил «Эдмонтон», Макдэвид оформил хет-трик

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Эдмонтону» — 2:6. Хет-трик оформил Коннор Макдэвид. На счету Леона Драйзайтля четыре результативные передачи.

«Эдмонтон» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (19) — 10-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Голы: Ньюджент-Хопкинс — 2, 1:28 — 0:1. Ракелль — 5 (Сильверберг, Хенрик), 3:24 — 1:1. Макдэвид — 9 (Драйзайтль, Кассиан), 10:40 — 1:2. Ньюджент-Хопкинс — 3 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 27:45 — 1:3. Кассиан — 5 (Русселль, Бир), 30:23 — 1:4. Джонс — 1 (Стил), 43:11 — 2:4. Макдэвид — 10 (Кассиан, Драйзайтль), 47:14 — 2:5. Макдэвид — 11 (бол., Клефбом, Драйзайтль), 53:25 — 2:6.

Вратари: Гибсон — Коскинен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (9+13+11) — 31 (10+12+9).

Наши: — - -.

11 ноября. Анахайм. Honda Center.

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