«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл»
«Анахайм» прееиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). Победный буллит забросил нападающий Райан Гецлаф.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Нэшвилл» — 5:4 Б (1:1, 3:1, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Хенрик — 13 (Спронг, Гецлаф), 12:06 — 1:0. Уотсон — 6 (Блэкуэлл, Тренин), 19:11 — 1:1. Смит — 9 (бол., Террис, Экхольм), 22:59 — 1:2. Фаулер — 9 (Гецлаф, Гудбрэнсон), 32:34 — 2:2. Спронг — 1 (бол., Фаулер, Хенрик), 34:52 — 3:2. Хенрик — 14 (бол., Стил, Гецлаф), 37:22 — 4:2. Смит — 10 (Бонино, Гримальди), 44:13 — 4:3. Гримальди — 8 (Йоси, Бонино), 46:30 — 4:4.
Победный буллит: Гецлаф.
Вратари: Гибсон — Сарос.
Штраф: 11 — 17.
Броски: 47 (21+15+10+1) — 26 (4+10+10+2).
Наши: — - Тренин (13.30/0/+1).
6 января. Анахайм. Honda Center.