«Анахайм» по буллитам обыграл «Миннесоту»

«Анахайм» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель был определен в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ракелль — 9 (Сильверберг, Кэррик), 3:04 — 0:1. Фаулер — 6 (бол., Каше, Гецлаф), 10:23 — 0:2. Хартман — 4 (Раск, Фолиньо), 27:59 — 1:2. Донато — 5 (Паризе, Фиала), 42:03 — 2:2.

Победный буллит: Ракелль.

Вратари: Кяхкенен — Гибсон.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 24 (1+10+10+3) — 33 (14+9+10+0).

11 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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