«Анахайм» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Питтсбург» (5:1).

В составе «Дакс» по дублю сделали Мэйсон Мактавиш и Александер Киллорн, еще гол на счету Фрэнка Ватрано. За «пингвинов» шайбу в большинстве забросил Майкл Бантинг.