«Питтсбург» в гостях уступил «Анахайму», у Малкина две результативные передачи

«Питтсбург» на выезде проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У гостей отличились Крис Летанг и Рикард Раккель. Российский форвард команды Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 16 (6+10) очков в 16 матчах сезона-2026/27.

У хозяев хет-трик оформил Каттер Готье, также по шайбе забросили Микаэль Гранлунд и Тристан Луно.

«Пингвинз» с 14 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Дакс» набрали 21 очко и идут на седьмой строчке «Запада».