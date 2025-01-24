«Питтсбург» уступил «Анахайму» с разницей в 4 шайбы
«Анахайм» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У «могучих уток» по дублю сделали Мэйсон Мактавиш и Александер Киллорн, еще гол на счету Фрэнка Ватрано. За «пингвинов» шайбу в большинстве забросил Майкл Бантинг.
Россияне Павел Минтюков и Евгений Малкин результативными действиями не отметились.
После 48 матчей «Анахайм» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Питтсбург» с 48 баллами в 50 играх — на 14-м месте в Восточной конференции.
НХЛ
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«Анахайм» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Голы: Мактавиш — 8 (Фаббри, Труба), 9:28 — 1:0. Киллорн — 9 (Хеллесон, Зеграс), 19:01 — 2:0. Бантинг — 14 (бол., Раст, Ракелль), 25:32 — 2:1. Мактавиш — 9 (Дюмулин, Терри), 42:06 — 3:1. Ватрано — 13 (Строум, Терри), 46:52 — 4:1. Киллорн — 10 (п.в., Труба, Лундестрем), 58:00 — 5:1.
Вратари: Гибсон (43:04 — 43:34) — Неделькович (54:23 — 58:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (12+10+12) — 32 (12+11+9).
Наши: Минтюков (16.04/1/+3) — Малкин (18.27/2/-1).
24 января. Анахайм. Honda Center. 15330 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|48
|33
|15
|71
|2
|Каролина
|49
|30
|19
|63
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|49
|22
|27
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
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|1
|Торонто
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|30
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|62
|2
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|49
|28
|21
|59
|3
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|50
|24
|26
|54
|4
|Тампа-Бэй
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|25
|21
|53
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|49
|32
|17
|67
|2
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|47
|21
|26
|49
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|30
|18
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|34
|24.01
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 0
|24.01
|03:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|6 : 1
|24.01
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|4 : 2
|24.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|7 : 4
|24.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вегас
|2 : 4
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Юта
|0 : 4
|24.01
|05:00
|
Калгари – Баффало
|5 : 2
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|6 : 2
|24.01
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|0 : 3
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|5 : 1
|24.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
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