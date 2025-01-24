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Сегодня, 08:50

«Питтсбург» уступил «Анахайму» с разницей в 4 шайбы

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Анахайм» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «могучих уток» по дублю сделали Мэйсон Мактавиш и Александер Киллорн, еще гол на счету Фрэнка Ватрано. За «пингвинов» шайбу в большинстве забросил Майкл Бантинг.

Россияне Павел Минтюков и Евгений Малкин результативными действиями не отметились.

После 48 матчей «Анахайм» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Питтсбург» с 48 баллами в 50 играх — на 14-м месте в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Мактавиш — 8 (Фаббри, Труба), 9:28 — 1:0. Киллорн — 9 (Хеллесон, Зеграс), 19:01 — 2:0. Бантинг — 14 (бол., Раст, Ракелль), 25:32 — 2:1. Мактавиш — 9 (Дюмулин, Терри), 42:06 — 3:1. Ватрано — 13 (Строум, Терри), 46:52 — 4:1. Киллорн — 10 (п.в., Труба, Лундестрем), 58:00 — 5:1.

Вратари: Гибсон (43:04 — 43:34) — Неделькович (54:23 — 58:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (12+10+12) — 32 (12+11+9).

Наши: Минтюков (16.04/1/+3) — Малкин (18.27/2/-1).

24 января. Анахайм. Honda Center. 15330 зрителей.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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Бостон – Оттава
 2 : 0
24.01 03:00
Рейнджерс – Филадельфия
 6 : 1
24.01 03:00
Детройт – Монреаль
 4 : 2
24.01 03:00
Каролина – Коламбус
 7 : 4
24.01 04:00
Сент-Луис – Вегас
 2 : 4
24.01 04:00
Миннесота – Юта
 0 : 4
24.01 05:00
Калгари – Баффало
 5 : 2
24.01 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 6 : 2
24.01 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 0 : 3
24.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
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