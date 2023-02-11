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Сегодня, 08:38

«Питтсбург» на выезде обыграл «Анахайм». Малкин набрал 2 очка

Малкин набрал 2 очка в победном матче «Питтсбурга» с «Анахаймом»
Мария Гусева
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«Анахайм» — «Питтсбург» — 3:6.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Пингвинз» одержали вторую победу подряд.

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин. Теперь у него 54 (19+35) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» набрал 61 очко и идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Анахайм» — предпоследний в Западной конференции (40 очков).

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«Анахайм» — «Питтсбург» — 3:6 (1:3, 0:1, 2:2)

Голы: Жозеф — 3 (Блюгерс, Арчибальд), 9:03 — 0:1. Зеграс — 19 (бол., Хенрик), 15:26 — 1:1. Капанен — 7 (бол., Жозеф, Раст), 17:38 — 1:2. Картер — 8 (Капанен), 19:47 — 1:3. Жозеф — 4 (Малкин), 34:55 — 1:4. Раст — 13 (Малкин, Руведел), 50:04 — 1:5. Гюнцель — 21 (Кросби), 52:08 — 1:6. Мактавиш — 11 (Сильферберг, Хенрик), 53:34 — 2:6. Клингберг — 7 (Мактавиш, Сильферберг), 55:58 — 3:6.

Вратари: Гибсон — Десмит.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (8+10+13) — 59 (25+18+16).

Наши: Куликов (20.47/5/-2) — Малкин (18.03/3/0).

11 февраля. Анахайм. Honda Center.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
Результаты / календарь
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16.02
17.02
11.02 03:00
Коламбус – Торонто
 0 : 3
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 3 : 6
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 - : -
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
11.02 21:00
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
11.02 23:30
Бостон – Вашингтон
 - : -
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

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