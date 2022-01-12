Дубль Малкина в первом матче после травмы колена принес «Питтсбургу» победу над «Анахаймом»

«Питтсбург» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Пингвинз» дублями отличились нападающие Евгений Малкин и Джефф Картер. Единственный гол «Анахайма» забил Якоб Сильферберг.

Отметим, что матч против «Анахайма» стал для Малкина первым в сезоне-2021/22. До этого 35-летний россиянин восстанавливался от операции на правом колене, которую перенес в июне 2021 года. Помимо двух голов в игре с «Дакс» форвард отличился результативной передачей. Малкин был признан первой звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Питтсбург» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Картер — 10 (Петтерссон), 1:05 — 0:1. Малкин — 1 (бол., Летанг, Гюнтцель), 23:23 — 0:2. Сильферберг — 2 (Милано), 28:33 — 1:2. Малкин — 2 (Марино, Капанен), 34:38 — 1:3. Картер — 11 (п.в., Малкин, Капанен), 57:03 — 1:4.

Вратари: Столарз (56:10 — 57:03) — Джерри.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (7+11+8) — 34 (16+13+5).

Наши: — - Малкин (17.21/4/+2).

12 января. Анахайм. Honda Center.