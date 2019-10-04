«Анахайм» переиграл «Аризону»
07:42
«Анахайм» одержал победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу забросил защитник Кэм Фаулер.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Аризона» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Грант — 1 (Шор, Линдхольм), 14:32 — 1:0. Степан — 1 (Кессел, Келлер), 29:03 — 1:1. Фаулер — 1 (Рауни, Джонс), 39:28 — 2:1.
Вратари: Гибсон — Кюмпер (57:58 — 58:33, 58:39 — 59:00, 59:16 — 59:58).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 29 (6+14+9) — 33 (14+8+11).
4 октября. Анахайм. Honda Center.