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«Анахайм» переиграл «Аризону»

07:42

«Анахайм» одержал победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу забросил защитник Кэм Фаулер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Аризона» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Грант — 1 (Шор, Линдхольм), 14:32 — 1:0. Степан — 1 (Кессел, Келлер), 29:03 — 1:1. Фаулер — 1 (Рауни, Джонс), 39:28 — 2:1.

Вратари: Гибсон — Кюмпер (57:58 — 58:33, 58:39 — 59:00, 59:16 — 59:58).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 29 (6+14+9) — 33 (14+8+11).

4 октября. Анахайм. Honda Center.

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