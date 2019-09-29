«Анахайм» переиграл «Аризону»
07:38
«Анахайм» обыграл «Аризону» в контрольном матче (2:1). Победную шайбу забросил Хампус Линдхольм.
НХЛ
Контрольный матч
«Анахайм» — «Аризона» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хиностроза — 2 (Димерс), 7:23 — 0:1. Сильверберг — 3 (Ракелль, Лундстрем), 33:14 — 1:1. Линдхольм — 1 (бол., Гецлаф, Комтуа), 45:23 — 2:1.
Вратари: Гибсон (40:00) — Кюмпер, 40:00, 59:06 — 59:45).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (14+12+11) — 27 (9+11+7).
29 сентября. Анахайм. Honda Center.
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