«Анахайм» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» переиграла «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей заброшенные шайбы на счету Ника Казинса, Шейна Пинто и Джейка Сандерсона, у хозяев — Бекетта Сенекке и Мэйсона Мактавиша.

«Анахайм» в 21 матче набрал 24 очка и занимает третье место в Западной конференции, у «Оттавы» 24 очка после 20 игр и седьмое место в Восточной конференции.