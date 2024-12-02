«Анахайм» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» дома одержал победу над «Оттавой» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

У «Дакс» дубль оформил Фрэнк Ватрано, еще по шайбе забросили Джексон ЛаКомбе и реализовавший победный буллит Трой Терри.

В составе «Сенаторз» дублем отметился Брэди Ткачук, автором еще одного гола стал Ник Казинс.

«Анахайм» набрал 23 очка и занимает 12-е место в Западной конференции, «Оттава» с 22 очками идет 15-й на «Востоке».