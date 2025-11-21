«Оттава» переиграла «Анахайм» на выезде

«Оттава» выиграла у «Анахайма» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Оттавы» забили Ник Казинс, Шейн Пинто и Джейк Сандерсон, у «Анахайма» — Бекетт Сенекке и Мэйсон Мактавиш.

«Анахайм» (27 очков после 21 матча) занимает третье место в Западной конференции, «Оттава» (24 очка после 20 игр) расположилась на седьмом месте в Восточной конференции.