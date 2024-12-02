«Анахайм» победил «Оттаву» в серии буллитов

«Анахайм» на своем льду обыграл «Оттаву» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Дакс» дублем отметился Фрэнк Ватрано, еще по шайбе забросили Джексон ЛаКомбе и реализовавший победный буллит Трой Терри.

Российский защитник команды Павел Минтюков не сумел отметиться результативными действиями.

У «Сенаторз» дубль оформил Брэди Ткачук, автором еще одного гола стал Ник Казинс.

«Анахайм» с 23 очками за 23 игры идет 12-м в Западной конференции, «Оттава» набрала 22 очка в 24 встречах и расположилась на 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Оттава» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ватрано — 5 (бол., Строум, Терри), 14:45 — 1:0. Ткачак — 12 (бол., Штюцле, Батерсон), 17:36 — 1:1. Лакомб — 3 (Терри, Ватрано), 19:54 — 2:1. Ткачак — 13 (Шабо, Дженсен), 20:37 — 2:2. Ватрано — 6 (Терри, Строум), 44:37 — 3:2. Казинс — 2 (Амадио), 45:46 — 3:3.

Победный буллит: Терри.

Вратари: Достал — Ульмарк.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 35 (11+13+7+4) — 32 (8+11+11+2).

Наши: Минтюков (19.38/1/-1) — -.

2 декабря. Анахайм. Honda Center.