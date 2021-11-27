«Анахайм» переиграл «Оттаву»
03:23
«Анахайм» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дакс» прервали свою трехматчевую серию поражений.
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб и Никита Зайцев набранными очками не отметились.
«Анахайм» идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» остается последней в Восточной конференции.
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