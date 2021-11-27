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«Анахайм» переиграл «Оттаву»

03:23
27 ноября. «Анахайм» — «Оттава» — 4:0. Фото Twitter
27 ноября. «Анахайм» — «Оттава» — 4:0. Фото Twitter
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«Анахайм» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дакс» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб и Никита Зайцев набранными очками не отметились.

«Анахайм» идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» остается последней в Восточной конференции.

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Евгений Козинов все материалы автора
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