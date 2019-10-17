«Анахайм» одержал волевую победу над «Баффало»

«Анахайм» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Дакс» одержал волевую победу, так как «Сэйбрз» по ходу первого периода вел в счете, забросив две шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Баффало» — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Голы: Айкел — 4, 7:35 — 0:1. Улофссон — 6 (бол., Райнхарт, Скиннер), 16:36 — 0:2. Хенрик — 3 (Мэнсон, Ракелль), 18:40 — 1:2. Ракелль — 3 (Сильверберг), 20:57 — 2:2. Гецлаф — 2 (бол., Стил, Фаулер), 29:14 — 3:2. Хенрик — 4 (Комтуа, Сильверберг), 39:47 — 4:2. Сильверберг — 3 (п.в., Мэнсон), 56:47 — 5:2.

Вратари: Гибсон — Улльмарк (56:20 — 56:47).

Штраф: 24 — 18.

Броски: 31 (11+13+7) — 33 (19+8+6).

17 октября. Анахайм. Honda Center.

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