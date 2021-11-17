«Анахайм», обыграв «Вашингтон», одержал тысячную победу в НХЛ

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Вашингтон» со счетом 3:2.

Для «Дакс» эта победа стала тысячной в истории команды, которая начала свое выступление в лиге в сезоне-1993/94. За это время только 14 команд смогли одержать столько побед.

«Анахайм» стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2006/07. В последних трех сезонах команда не смогла выйти в плей-офф.

На данный момент «Анахайм» с 23 очками лидирует в Западной конференции.