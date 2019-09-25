«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе», Чехович и Куликов очков не набрали

«Анахайм» выиграл у «Сан-Хосе» в контрольном матче (4:1). Российские игроки «Шаркс» Николай Кныжов и Иван Чехович результативными действиями не отметились.

НХЛ

Контрольный матч

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мартинсен — 1 (Сильверберг, Гюле), 11:01 — 1:0. Сильверберг — 2 (Ракелль, Лундстрем), 14:17 — 2:0. Гюле — 1 (Спронг, Шор), 21:10 — 3:0. Бродзински — 2 (Гэмбрелл), 39:06 — 3:1. Грант — 1 (мен., п.в.), 59:38 — 4:1.

Вратари: Гибсон — Делл (57:47 — 59:38).

Штраф: 21 — 30.

Броски: 37 (11+17+9) — 32 (12+10+10).

Наши: — - Кныжов (14.36/1/-3), Чехович (14.30/2/-2).

25 сентября. Анахайм. Honda Center.