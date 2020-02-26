«Анахайм» обыграл «Эдмонтон», прервав серию из четырех поражений

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком. «Дакс» прервали свою серию из четырех поражений подряд.

После этого матча «Анахайм» с 58 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 74 очками — на шестой строчке на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Милано — 6, 5:46 — 1:0. Делорье — 4 (Ларссон, Дель Зотто), 13:12 — 2:0. Эннис — 15 (Атанасиу, Макдэвид), 29:09 — 2:1. Драйзайтль — 37 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 44:23 — 2:2. Хенрик — 24 (Хейнен, Мэнсон), 52:33 — 3:2. Атанасиу — 11 (Эннис, Макдэвид), 55:25 — 3:3. Милано — 7 (бол., Хенрик, Гецлаф), 62:05 — 4:3.

Вратари: Гибсон — Смит.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (10+5+4+2) — 32 (6+10+13+3).

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26 февраля. Анахайм. Honda Center.