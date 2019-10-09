«Анахайм» обыграл «Детройт»

«Анахайм» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Дакс» одержал третью победу в трех встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Анахайм» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Гронек — 1 (Атанасиу, Ларкин), 39:55 — 1:0. Ракелль — 1 (Линдхольм, Сильверберг), 44:52 — 1:1. Ритчи — 1 (Грант, Гюле), 49:10 — 1:2. Сильверберг — 1 (Шор, Гецлаф), 49:57 — 1:3.

Вратари: Ховард (39:43 — 39:55, 57:06) — Гибсон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (11+11+10) — 29 (7+9+13).

9 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

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