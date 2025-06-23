Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

23 июня, 20:06

«Анахайм» обменял Зеграса в «Филадельфию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тревор Зеграс.
Фото Global Look Press

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс обменян в «Филадельфию», сообщает пресс-служба НХЛ.

Взамен «Дакс» получили форварда Райана Пелинга, 45-й выбор драфта НХЛ в 2025 году и выбор в четвертом раунде в 2026-м.

В прошедшем сезоне 24-летний Зеграс набрал 32 (12+20) очка в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Тревор Зеграс
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • von_michel

    Такой молодой а уже малкин

    24.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    бойся, Исландия))) Анах*яйм усиливается)))

    24.06.2025

  • Тор-1

    Фили хотят собрать всех лакроссников в одной команде?))

    24.06.2025

  • fell62

    Фила сбивает банду !!!

    24.06.2025

    • Гашек обвинил НХЛ в бесчеловечности из-за флагов России на параде «Флориды»

    Отец Бобровского объяснил, почему не полетел в США на матчи сына в Кубке Стэнли
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости