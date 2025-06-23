«Анахайм» обменял Зеграса в «Филадельфию»

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс обменян в «Филадельфию», сообщает пресс-служба НХЛ.

Взамен «Дакс» получили форварда Райана Пелинга, 45-й выбор драфта НХЛ в 2025 году и выбор в четвертом раунде в 2026-м.

В прошедшем сезоне 24-летний Зеграс набрал 32 (12+20) очка в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.