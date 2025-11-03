«Анахайм» переиграл «Нью-Джерси», Минтюков сделал результативный пас
«Анахайм» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
За «Дакс» забили Бекетт Сенекке, Фрэнк Ватрано, Каттер Готье и Крис Крайдер, за «Дэвилз» — Люк Хьюз.
Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков сделал результативную передачу на Крайдера. В сезоне-2025/26 у 21-летнего игрока обороны 3 (0+3) очка в 11 матчах.
Эта победа стала для «Анайхма» третьей подряд. Он занимает четвертое место в таблице Западной конференции (15 очков после 11 матчей). «Нью-Джерси» идет на втором месте (18 очков после 13 игр).
Хоккей
