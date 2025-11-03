Хоккей
3 ноября 2025, 06:31

«Анахайм» переиграл «Нью-Джерси», Минтюков сделал результативный пас

Павел Лопатко

«Анахайм» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Дакс» забили Бекетт Сенекке, Фрэнк Ватрано, Каттер Готье и Крис Крайдер, за «Дэвилз» — Люк Хьюз.

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков сделал результативную передачу на Крайдера. В сезоне-2025/26 у 21-летнего игрока обороны 3 (0+3) очка в 11 матчах.

Эта победа стала для «Анайхма» третьей подряд. Он занимает четвертое место в таблице Западной конференции (15 очков после 11 матчей). «Нью-Джерси» идет на втором месте (18 очков после 13 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 04:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Нью-Джерси
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Павел Минтюков
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 57 36 21 78
2 Питтсбург 56 29 27 70
3 Айлендерс 58 32 26 69
4 Коламбус 56 29 27 65
5 Вашингтон 59 29 30 65
6 Филадельфия 56 25 31 61
7 Нью-Джерси 57 28 29 58
8 Рейнджерс 57 22 35 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 55 37 18 78
2 Монреаль 57 32 25 72
3 Детройт 58 33 25 72
4 Баффало 57 32 25 70
5 Бостон 57 32 25 69
6 Оттава 57 28 29 63
7 Торонто 57 27 30 63
8 Флорида 57 29 28 61
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 37 18 83
2 Миннесота 58 34 24 78
3 Даллас 57 34 23 77
4 Юта 57 30 27 64
5 Нэшвилл 57 26 31 59
6 Чикаго 57 22 35 53
7 Виннипег 56 22 34 52
8 Сент-Луис 57 20 37 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 27 30 68
2 Эдмонтон 58 28 30 64
3 Сиэтл 56 27 29 63
4 Анахайм 56 30 26 63
5 Лос-Анджелес 56 23 33 60
6 Сан-Хосе 55 27 28 58
7 Калгари 56 23 33 52
8 Ванкувер 57 18 39 42
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
26.02 03:00 Нью-Джерси – Баффало - : -
26.02 03:00 Вашингтон – Филадельфия - : -
26.02 03:30 Тампа-Бэй – Торонто - : -
26.02 04:00 Даллас – Сиэтл - : -
26.02 05:00 Юта – Колорадо - : -
26.02 06:00 Лос-Анджелес – Вегас - : -
26.02 06:00 Ванкувер – Виннипег - : -
26.02 06:30 Анахайм – Эдмонтон - : -
Все результаты / календарь

