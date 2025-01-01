«Анахайм» победил «Нью-Джерси», Строум забил победный гол

«Анахайм» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Райан Строум, на счету которого победная шайба. У гостей отметились Йонас Зигенталер и Тимо Майер.

«Дакс» с 34 очка занимают 13-е место в таблице Западной конференции. «Дэвилз» с 51 очком — на второй строчке.