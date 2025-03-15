«Анахайм» прервал победную серию «Нэшвилла»

«Анахайм» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Дакс» прервали четырехматчевую победную серию «Предаторз».

«Анахайм» набрал 65 очков в 66 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 57 очков в 65 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Терри — 18 (Ватрано), 35:52 — 1:0. Врана — 8 (бол., Шей, О`Райлли), 44:25 — 1:1. Киллорн — 15 (Зеграс, Карлссон), 51:20 — 2:1.

Вратари: Достал — Сарос.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 15 (5+6+4) — 29 (8+11+10).

Наши: Минтюков (13.07/1/+2) — Свечков (14.42/2/-1).

15 марта. Анахайм. Honda Center. 14758 зрителей.