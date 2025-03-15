«Анахайм» прервал победную серию «Нэшвилла»
«Анахайм» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Дакс» прервали четырехматчевую победную серию «Предаторз».
«Анахайм» набрал 65 очков в 66 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 57 очков в 65 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Терри — 18 (Ватрано), 35:52 — 1:0. Врана — 8 (бол., Шей, О`Райлли), 44:25 — 1:1. Киллорн — 15 (Зеграс, Карлссон), 51:20 — 2:1.
Вратари: Достал — Сарос.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 15 (5+6+4) — 29 (8+11+10).
Наши: Минтюков (13.07/1/+2) — Свечков (14.42/2/-1).
15 марта. Анахайм. Honda Center. 14758 зрителей.
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|5
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|4
|4
|10
|5
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|8
|4
|4
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|6
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|8
|3
|5
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|7
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|3
|5
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|2
|16
|2
|Эдмонтон
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|9
|5
|4
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|18.10
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|Флорида – Сиэтл
|8 : 3
|18.10
|02:00
|Чикаго – Даллас
|0 : 4
|18.10
|02:00
|Детройт – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|18.10
|02:00
|Торонто – Айлендерс
|1 : 4
|18.10
|02:00
|Филадельфия – Оттава
|3 : 1
|18.10
|02:00
|Монреаль – Баффало
|4 : 3 ОТ
|18.10
|02:00
|Коламбус – Рейнджерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|Нэшвилл – Сент-Луис
|5 : 2
|18.10
|04:00
|Лос-Анджелес – Бостон
|1 : 4
|18.10
|05:00
|Юта – Эдмонтон
|2 : 6
|18.10
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|Вегас – Питтсбург
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