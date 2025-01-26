«Анахайм» дома победил «Нэшвилл», Минтюков забил гол
«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Автором одного из голов «Дакс» стал 21-летний россиянин Павел Минтюков. Это четвертая шайба защитника в нынешнем сезоне. Всего на его счету теперь 11 (4+7) очков в 41 игре.
«Анахайм» с 46 очками после 49 матчей идет на 13-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» прервал победную серию из пяти игр и располагается на строчку ниже (43 балла в 48 встречах).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Голы: Минтюков — 4 (Лисон, Харкинс), 4:15 — 1:0. Нюквист — 8 (Форсберг), 14:50 — 1:1. Мактавиш — 10 (Киллорн, Зеграс), 19:55 — 2:1. О`Райлли — 14 (Форсберг, Вилсби), 25:07 — 2:2. Харкинс — 2 (Гудас, Лисон), 30:46 — 3:2. Зеграс — 5 (Хеллесон, Дюмулин), 31:48 — 4:2. Мактавиш — 11 (бол., Терри, Лакомб), 34:20 — 5:2.
Вратари: Достал (Гибсон, 40:00) — Сарос (55:15).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (15+14+6) — 42 (10+18+14).
Наши: Минтюков (16.40/1/+1) — Свечков (14.07/4/-1).
26 января. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
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|20
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|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|50
|29
|21
|61
|3
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|51
|25
|26
|56
|4
|Тампа-Бэй
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|26
|22
|55
|5
|Оттава
|49
|25
|24
|54
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
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|49
|23
|26
|51
|8
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|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|49
|28
|21
|60
|4
|Колорадо
|50
|28
|22
|58
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|2
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|47
|24
|23
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|26.01
|00:00
|
Эдмонтон – Баффало
|3 : 2
|26.01
|00:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|4 : 1
|26.01
|03:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|26.01
|03:00
|
Сент-Луис – Даллас
|0 : 2
|26.01
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|26.01
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|4 : 5
|26.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|2 : 0
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 2 ОТ
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|2 : 1
|26.01
|06:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|5 : 2
|26.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Флорида
|2 : 7
|26.01
|21:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -