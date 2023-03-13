«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Анахайм», Тренин забил гол
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 5:4.
В составе «Предаторз» дубль оформил Томас Новак, еще по шайбе забросили Филипп Томасино, Кифер Шервуд и Яков Тренин. У «Дакс» дубль на счету Мэйсона Мактавиша, по голу забили Фрэнк Ватрано и Трой Терри.
После этого матча «Нэшвилл» с 73 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 54 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Нэшвилл» — 4:5 ОТ (1:2, 1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Томасино — 3 (бол., Фаббро, Сиссонс), 9:01 — 0:1. Новак — 11 (Йоси), 13:40 — 0:2. Мактавиш — 15 (Джонс), 15:44 — 1:2. Ватрано — 16 (Фаулер, Сильферберг), 24:46 — 2:2. К. Шервуд — 2 (Новак, Йоси), 41:47 — 2:3. Тренин — 10 (Смит, Сиссонс), 53:36 — 2:4. Терри — 19 (Уайт, Фаулер), 57:39 — 3:4. Мактавиш — 16 (Фаулер, Зеграс), 59:34 — 4:4. Новак — 12 (Томасино, Сарос), 61:12 — 4:5.
Вратари: Гибсон (57:22 — 57:39, 57:58 — 59:34) — Сарос.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 37 (7+13+15+2) — 36 (10+16+8+2).
Наши: — - Афанасьев (10.11/1/-1), Тренин (16.12/4/0).
13 марта. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|94
|2
|Нью-Джерси
|66
|44
|22
|94
|3
|Рейнджерс
|66
|37
|29
|84
|4
|Питтсбург
|66
|34
|32
|78
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
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|35
|71
|7
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|24
|42
|59
|8
|Коламбус
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|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
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|50
|15
|105
|2
|Торонто
|65
|40
|25
|88
|3
|Тампа-Бэй
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|39
|28
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Оттава
|66
|33
|33
|70
|6
|Баффало
|65
|32
|33
|69
|7
|Детройт
|66
|30
|36
|69
|8
|Монреаль
|66
|26
|40
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|36
|30
|85
|2
|Миннесота
|66
|38
|28
|83
|3
|Виннипег
|67
|38
|29
|79
|4
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|5
|Нэшвилл
|64
|33
|31
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|67
|41
|26
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|67
|30
|37
|73
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
|54
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|13.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3
|13.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|3 : 0
|13.03
|02:00
|
Сент-Луис – Вегас
|3 : 5
|13.03
|04:00
|
Калгари – Оттава
|5 : 1
|13.03
|04:30
|
Аризона – Миннесота
|5 : 4 ОТ
|13.03
|04:30
|
Анахайм – Нэшвилл
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|65
|46
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|67
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25