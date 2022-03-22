5 очков Форсберга принесли «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «Предаторз» 5 (2+3) очков набрал Филип Форсберг, 3 (2+1) очка на счету Мэтта Дюшена, у Романа Йоси и Райана Джохансена по 2 (1+1) очка. У «Дакс» дубль оформил Дерек Грант, еще один гол забил Трой Терри.

После этого матча «Нэшвилл» с 78 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» с 65 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)

Голы: Грант — 10 (Драйсдейл, Зеграс), 9:18 — 1:0. Йоси — 18 (Томасино, Казинс), 16:48 — 1:1. Джохансен — 17 (бол., Форсберг, Гранлунд), 23:02 — 1:2. Терри — 30 (Шаттенкирк, Зеграс), 31:26 — 2:2. Форсберг — 34, 41:45 — 2:3. Дюшен — 33 (бол., Форсберг, Гранлунд), 43:08 — 2:4. Грант — 11 (Шаттенкирк, Фаулер), 50:13 — 3:4. Дюшен — 34 (бол., Форсберг, Йоси), 51:23 — 3:5. Форсберг — 35 (п.в., Джохансен, Дюшен), 57:57 — 3:6.

Вратари: Гибсон (59:15 — 59:57) — Сарос (Риттих, 47:11, Сарос, 47:55, 50:27 — 51:11).

Штраф: 22 — 20.

Броски: 29 (10+10+9) — 31 (10+12+9).

Наши: — - Тренин (13.57/3/-1).

22 марта. Анахайм. Honda Center.