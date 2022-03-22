5 очков Форсберга принесли «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.
В составе «Предаторз» 5 (2+3) очков набрал Филип Форсберг, 3 (2+1) очка на счету Мэтта Дюшена, у Романа Йоси и Райана Джохансена по 2 (1+1) очка. У «Дакс» дубль оформил Дерек Грант, еще один гол забил Трой Терри.
После этого матча «Нэшвилл» с 78 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» с 65 очками — на 12-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Нэшвилл» — 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Голы: Грант — 10 (Драйсдейл, Зеграс), 9:18 — 1:0. Йоси — 18 (Томасино, Казинс), 16:48 — 1:1. Джохансен — 17 (бол., Форсберг, Гранлунд), 23:02 — 1:2. Терри — 30 (Шаттенкирк, Зеграс), 31:26 — 2:2. Форсберг — 34, 41:45 — 2:3. Дюшен — 33 (бол., Форсберг, Гранлунд), 43:08 — 2:4. Грант — 11 (Шаттенкирк, Фаулер), 50:13 — 3:4. Дюшен — 34 (бол., Форсберг, Йоси), 51:23 — 3:5. Форсберг — 35 (п.в., Джохансен, Дюшен), 57:57 — 3:6.
Вратари: Гибсон (59:15 — 59:57) — Сарос (Риттих, 47:11, Сарос, 47:55, 50:27 — 51:11).
Штраф: 22 — 20.
Броски: 29 (10+10+9) — 31 (10+12+9).
Наши: — - Тренин (13.57/3/-1).
22 марта. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
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|40
|23
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|Питтсбург
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|25
|85
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|64
|35
|29
|80
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|Атлантический дивизион
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|О
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|90
|2
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|39
|22
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|39
|23
|83
|4
|Бостон
|63
|39
|24
|83
|5
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|62
|25
|37
|57
|6
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|22
|41
|52
|7
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|22
|40
|49
|8
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|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|45
|18
|95
|2
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|3
|Нэшвилл
|63
|37
|26
|78
|4
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|5
|Даллас
|61
|34
|27
|71
|6
|Виннипег
|63
|29
|34
|68
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|62
|20
|42
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|63
|35
|28
|75
|4
|Вегас
|65
|34
|31
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|65
|27
|38
|65
|7
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|62
|27
|35
|62
|8
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|19
|44
|44
|22.03
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 3 ОТ
|22.03
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|3 : 0
|22.03
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|3 : 2 ОТ
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|3 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|91
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|87
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|63
|41
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|41
|И
|КН
|
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Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
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Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
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Фредерик Андерсен
Каролина
|42
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