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Сегодня, 07:43

5 очков Форсберга принесли «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «Предаторз» 5 (2+3) очков набрал Филип Форсберг, 3 (2+1) очка на счету Мэтта Дюшена, у Романа Йоси и Райана Джохансена по 2 (1+1) очка. У «Дакс» дубль оформил Дерек Грант, еще один гол забил Трой Терри.

После этого матча «Нэшвилл» с 78 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» с 65 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)

Голы: Грант — 10 (Драйсдейл, Зеграс), 9:18 — 1:0. Йоси — 18 (Томасино, Казинс), 16:48 — 1:1. Джохансен — 17 (бол., Форсберг, Гранлунд), 23:02 — 1:2. Терри — 30 (Шаттенкирк, Зеграс), 31:26 — 2:2. Форсберг — 34, 41:45 — 2:3. Дюшен — 33 (бол., Форсберг, Гранлунд), 43:08 — 2:4. Грант — 11 (Шаттенкирк, Фаулер), 50:13 — 3:4. Дюшен — 34 (бол., Форсберг, Йоси), 51:23 — 3:5. Форсберг — 35 (п.в., Джохансен, Дюшен), 57:57 — 3:6.

Вратари: Гибсон (59:15 — 59:57) — Сарос (Риттих, 47:11, Сарос, 47:55, 50:27 — 51:11).

Штраф: 22 — 20.

Броски: 29 (10+10+9) — 31 (10+12+9).

Наши: — - Тренин (13.57/3/-1).

22 марта. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Миннесота 61 37 24 78
3 Нэшвилл 63 37 26 78
4 Сент-Луис 61 34 27 77
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 63 35 28 75
4 Вегас 65 34 31 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
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Монреаль – Бостон
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22.03 03:00
Миннесота – Вегас
 3 : 0
22.03 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 3 : 2 ОТ
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Анахайм – Нэшвилл
 3 : 6
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Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

 62 91
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 87
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

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