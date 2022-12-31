«Нэшвилл» разгромил «Анахайм», у Тренина гол

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:1.

В составе «Предаторз» 3 (1+2) очка набрал Филип Форсберг, еще по голу забили Колтон Сиссонс, Томас Новак, Роман Йоси, Нино Нидеррайтер и Яков Тренин. У «Дакс» отличился Сэм Кэррик.

После этого матча «Нэшвилл» с 35 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 24 очками — на 15-й строчке.