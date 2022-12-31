«Нэшвилл» разгромил «Анахайм», у Тренина гол
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:1.
В составе «Предаторз» 3 (1+2) очка набрал Филип Форсберг, еще по голу забили Колтон Сиссонс, Томас Новак, Роман Йоси, Нино Нидеррайтер и Яков Тренин. У «Дакс» отличился Сэм Кэррик.
После этого матча «Нэшвилл» с 35 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 24 очками — на 15-й строчке.
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|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
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|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
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|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|33
|14
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|33
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|4
|Сиэтл
|33
|18
|15
|40
|5
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
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|11
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|29
|8
|Анахайм
|36
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4.01
5.01
|31.12
|01:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|- : -
|31.12
|03:30
|
Каролина – Флорида
|- : -
|31.12
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|31.12
|21:00
|
Бостон – Баффало
|- : -
|31.12
|23:00
|
Вегас – Нэшвилл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19
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