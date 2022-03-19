«Анахайм» может обменять защитника Хампуса Линдхольма

«Анахайм» может обменять защитника Хампуса Линдхольма в дедлайн. У «Дакс» уже есть несколько предложений по 28-летнему шведу, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Уже известно, что в числе претендентов на игрока находятся «Сент-Луис» и «Бостон».

Контракт Линдхольма с кэпхтом 5,2 миллиона долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статуса неограниченно свободного агента.

В этом регулярном чемпионате Линдхольм провел 61 встречу и набрал 22 (5+17) очка.