«Анахайм» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях проиграл «Анахайму» — 2:3.

В составе «Канадиенс» отличились Йоэль Армиа и Кристиан Дворак, у «Дакс» голы забили Мэйсон Мактавиш, Фрэнк Ватрано и Алекс Киллорн.