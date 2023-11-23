«Анахайм» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» дома проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

У «Дакс» отличились Мэйсон Мактавиш (дубль) и Фрэнк Ватрано. За «Канадиенс» забили Кайден Гуле, Майк Мэтисон и Алекс Ньюхук (дубль).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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